ÖSYM yapay zeka çalışmalarına başlıyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Ersoy, yapay zeka çalışmalarını dil sınavları ile başlatacaklarını ve ardından diğer sınavlara adapte edeceklerini söyledi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin dijital dönüşüm sürecinde "yapay zeka" uzmanlarının da yer aldığı "Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu"nda yürütülen çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.

Ülkede devlet kurumlarının tüm birimleriyle beraber yapay zeka kullanımına geçme konusunda hazırlık yürüttüğünü dile getiren Ersoy, "ÖSYM olarak devletimizin vizyonu çerçevesinde yapay zekayı sınav sorularının hazırlanmasından sınav süreçlerine kadar aktif bir şekilde kullanacağız." dedi.

Bu kapsamda yürüttükleri çalışmaları anlatan Ersoy, ilgili daire başkanlarının ve Türkiye'deki ölçme ve değerlendirme alanındaki önemli uzmanların yer aldığı Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu'nun yapay zeka alanındaki çalışmalarına başladığını bildirdi.

Ersoy, yapay zeka alanında, ÖSYM'nin bilgi güvenliği ekibinin de üç üniversiteyle toplantılar yaptığını ve benzer toplantıların devam edeceğini söyledi.

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