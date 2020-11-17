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Ekonomi ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak
Ekonomi

ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), sözlü sınav sonucuna göre 15 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:04:00 -
ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, “Sınav Hizmetleri Uzmanı” pozisyonu için biyoloji, fizik, hukuk, istatistik, maliye, felsefe grubu, okul öncesi öğretmenliği, rehber öğretmen, beden eğitimi öğretmenliği, arapça, ingilizce ve bilişim alanlarından başvurular kabul edilecek. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, başvuru süresi içerisinde 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak.

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