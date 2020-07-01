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Yaşam

ÖSYM sonuçları ÖSYM başvuru tercih yerleştirme sonuçları son dakika

ÖSYM, yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama yöntemiyle alınan sınavlar olmak üzere, YKS, ALES, KPSS, EKPSS, TUS, DGS sınavları ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapmakta. Milyonlarca vatandaş ÖSYM sonuçları, başvuru, tercih sonuçları son dakika haberlerini araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:18:00 - 2020-07-01 14:26:47
ÖSYM sonuçları ÖSYM başvuru tercih yerleştirme sonuçları son dakika

ÖSYM sonuç açıklama sistemi atama, başvuru, tercih sonuçları bekleyen milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmakta. Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Sağlık Bakanlığıtaşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 3.000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanını 16 Haziran'da duyurmuştu. Aynı gün ÖSYM tercihleri başlattı ve binlerce kişi işlemlerini tamamladı. 27 ve 28 Haziran’da yapılan YKS sınavına giren öğrenciler için ise YKS sınav sonuçlarının heyecanı var. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı YKS sonuçları için tarih verildi. YKS sınav sonuçları, 28 temmuz 2020'de açıklanacak.

 

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