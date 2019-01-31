ÖSYM sınav konuları neler 2019 YKS TYT - AYT- YDT ne zaman?
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci bu hayali gerçekleştirebilmek için üniversite sınavlarına hazırlanmakta. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek sınav takvimine ilişkin ÖSYM açıklama yaptı. İşte 2019 YKS TYT - AYT- YDT sınav tarihleri. ÖSYM YKS sınav konuları neler 201931 Ocak 2019 Perşembe 14:34
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci bu hayali gerçekleştirebilmek için üniversite sınavlarına hazırlanmakta. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek sınav takvimine ilişkin ÖSYM açıklama yaptı. İşte 2019 YKS TYT - AYT- YDT sınav tarihleri. ÖSYM YKS sınav konuları neler 2019
TYT ve YKS sınavına tabi tutulacak üniversite öğrencileri 2019 yılı sınav takvimini merak etmeye başladı. 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 12 Şubat -06 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapılacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 06 Mart 2019 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir.
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacaktır. YKS Sınav Sonuçları ise : 18 Temmuz 2019 günü açıklanacaktır.
YKS TAKVİMİ
KPSS 2019 sınav takvimi
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.
ALES TAKVİMİ
2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak. 22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.
YDS TAKVİMİ
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.
DGS TAKVİMİ
İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin de tarih bilgisi netleşti. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak.
YKS sınav soru dağılımı ve konuları
Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler; Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.
YKS Türkçe konuları
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcükte Yapı
İsimler
Sıfatlar
Zamirler
Zarflar
Edat-Bağlaç-Ünlem
Fiiller
Fiilde Çatı
Fiilimsiler
Cümlenin Öğeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozuklukları
Mametatik konuları
Sayılar
Sayı Basamakları
Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
İkinci Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar
Toplam-Çarpım**
Mantık
Modüler Aritmetik
Eşitsizlikler
Logaritma
Diziler
Seriler
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral
Edebiyat konuları
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
Olay Çevresinde Oluşan Edebi MEtinelr
Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Destan Dönemi Türk Edebiyatı
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
İkinci Oturumda adaylara;
Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40,
Türk Dili ve Edebiyatı 24
Tarih -1 10
Coğrafya-1 6
Sosyal Bilimler-2 Testinde 40,
Tarih-2 11
Coğrafya-2 11
Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6
Matematik Testinde 40
Matematik 25
Geometri 15
Fen Bilimleri Testinde 40
Fizik 14
Kimya 13
Biyoloji 13
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