ÖSYM sınav konuları neler 2019 YKS TYT - AYT- YDT ne zaman?

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci bu hayali gerçekleştirebilmek için üniversite sınavlarına hazırlanmakta. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek sınav takvimine ilişkin ÖSYM açıklama yaptı. İşte 2019 YKS TYT - AYT- YDT sınav tarihleri. ÖSYM YKS sınav konuları neler 2019

TYT ve YKS sınavına tabi tutulacak üniversite öğrencileri 2019 yılı sınav takvimini merak etmeye başladı. 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 12 Şubat -06 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapılacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 06 Mart 2019 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacaktır. YKS Sınav Sonuçları ise : 18 Temmuz 2019 günü açıklanacaktır.

YKS TAKVİMİ

KPSS 2019 sınav takvimi

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

ALES TAKVİMİ

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak. 22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

YDS TAKVİMİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.

DGS TAKVİMİ

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin de tarih bilgisi netleşti. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak.

YKS sınav soru dağılımı ve konuları

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler; Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.

YKS Türkçe konuları

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcükte Yapı

İsimler

Sıfatlar

Zamirler

Zarflar

Edat-Bağlaç-Ünlem

Fiiller

Fiilde Çatı

Fiilimsiler

Cümlenin Öğeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozuklukları

Mametatik konuları

Sayılar

Sayı Basamakları

Bölünebilme

OBEB-OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

İkinci Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol

Polinomlar

Toplam-Çarpım**

Mantık

Modüler Aritmetik

Eşitsizlikler

Logaritma

Diziler

Seriler

Limit ve Süreklilik

Türev

İntegral

Edebiyat konuları

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

Olay Çevresinde Oluşan Edebi MEtinelr

Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)

Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

İkinci Oturumda adaylara;

Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40,

Türk Dili ve Edebiyatı 24

Tarih -1 10

Coğrafya-1 6

Sosyal Bilimler-2 Testinde 40,

Tarih-2 11

Coğrafya-2 11

Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6

Matematik Testinde 40

Matematik 25

Geometri 15

Fen Bilimleri Testinde 40

Fizik 14

Kimya 13

Biyoloji 13