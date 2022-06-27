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Eğitim ÖSYM sınav görevli ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar oldu ne kadar arttı 2022
Eğitim

ÖSYM sınav görevli ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar oldu ne kadar arttı 2022

ÖSYM, sınavlarda görev alanlara yönelik ücretlerle ilgili güncellemeye gideceğini duyurdu. Pek çok kişi ise sınav görev ücretine ne kadarlık bir artış yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM sınav görevlileri ne kadar ücret alıyor 2022

Yeniakit Publisher
2022-06-27 18:48:00 -
ÖSYM sınav görevli ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar oldu ne kadar arttı 2022

ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda görev alanlar ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını, temmuz ayında ücretlerde bir iyileştirme olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM sınav görevlisi ücretleri ne kadar oldu?

ÖSYM sınav görevli ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar oldu ne kadar arttı 2022

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 18-19 Haziran'daki 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) görev alan sınav görevli ücretlerinin 24 Haziran Cuma; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında görev alan görevli ücretlerinin de bugün hesaplara yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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