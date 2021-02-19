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ÖSYM Mobil uygulamasından YKS başvurusu yapılır mı?

ÖSYM'nin yaklaşık 1 yıl önce geliştirdiği ÖSYM Mobile uygulaması ile YKS başvuruları yapılır mı? ÖSYM, dijital dönüşüme uyum sağlayarak iki mobil uygulamayı hayata geçirdi. ÖSYM, bu kapsamda Mobil Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Mobil Görevli İşlemleri Sistemi’ni (GİS) devreye aldı. Peki 2021 YKS başvuruları ÖSYM Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 17:20:00 -
ÖSYM Mobil uygulamasından YKS başvurusu yapılır mı?

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına ilişkin 2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular' başlıklı bilgilendirmenin paylaşıldığı ifade edildi. ÖSYM'nin açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlanmıştır." denildi

ÖSYM Mobil uygulamasından YKS başvurusu yapılır mı?

2021-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav
başvurularını gerçekleştirebilirler.

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