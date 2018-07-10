ÖSYM KPSS 2018 6 tercih kılavuzuna göre KGM 662 personel alımı yapacak!

ÖSYM’nın yayınladığı KPSS tercih kılavuzuna göre, Kara yolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere önlisans ve lisans düzeyinde 662 personel alımı yapacak. KGM başvuruları 10 Temmuz 2018 itibari ile başladı. KGM başvurularında son başvuru tarihi ise 16 Temmuz olarak açıklandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayımlandı ve KPSS 2018/6 Tercih işlemleri kılavuzuna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine 662 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu KGM başvuruları 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYM KPSS 2018 6 tercih kılavuzuna incelemek isteyenler ÖSYM’nin sitesinde ÖSYM KPSS 2018-6 tercih kılavuzuna ulaşabilir.

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI