ÖSYM güncel takvimi 2020: KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS lisans ve ön lisans 2020 ne zaman yapılacak?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarından çalışabilmek için KPSS'ye girebilmek şartı bulunmaktadır. KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS lisans ve ön lisans 2020 ne zaman yapılacak? Salgın sonrası değişen sınav takviminden KPSS'de etkilendi. Haberimizin içerisinden ÖSYM'nin hazırladığı ortaokul, önlisans ve lisans sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Bu sene düzenlenecek olan KPSS sınavının tarihi koronavirüs salgını sebebi ile ertelenmişti. ÖSYM'nin açıkladığı güncel sınav takvimine göre sınav başvuru tarihler şu şekilde;

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında olacak.

KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020