ÖSYM eski başkanı Ali Demir için mahkemeden flaş karar! FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demir, elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde tutulacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Demir, ardından "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Demir, FETÖ/PDY'nin, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Nisan'da, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanmıştı. Ev hapsinde tutulacak Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Demir, elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde tutulacak.

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