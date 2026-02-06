  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstifa eden edene: İngiltere siyasetinde Epstein krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı: Kardeşlerimizi unutmayacağız, hatıralarını daima yaşatacağız Türkiye yeni güne dev operasyonla başladı 28 Şubat mağduruna linç girişimi! Kemalist troller Nuray Canan Songür’e saldırdı Bakan Kurum’dan 6 Şubat mesajı: Devlet-millet omuz omuza başardık! Yaralar sarıldı, kuralar tamamlandı "Hac Yolu" bahanesiyle Kudüs Yahudileştiriliyor! Sıcak saatler! ABD, bir gemiyi vurdu Amerika'ya güvenmeyin ülkeyi terk edin Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe bombası Yurt dışı alışverişlerinde vergisiz dönem bitti! 30 euro sınırı tarihe karıştı: Her pakete gümrük vergisi geliyor
Eğitim ÖSYM duyurdu: YKS başvuru tarihleri belli oldu!
Eğitim

ÖSYM duyurdu: YKS başvuru tarihleri belli oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ÖSYM duyurdu: YKS başvuru tarihleri belli oldu!

ÖSYM, 2026 yılında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın başvuru tarihlerini açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2026-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır.

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM’nin 14 Şubat’ta yapacağı sınav için başvurular başladı
ÖSYM’nin 14 Şubat’ta yapacağı sınav için başvurular başladı

Eğitim

ÖSYM’nin 14 Şubat’ta yapacağı sınav için başvurular başladı

Resmen duyuruldu: ÖSYM sonuçları açıklan
Resmen duyuruldu: ÖSYM sonuçları açıklan

Gündem

Resmen duyuruldu: ÖSYM sonuçları açıklan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23