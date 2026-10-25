ÖSYM duyurdu: KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026-Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yayımlandığını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 4 Kasım saat 23.59'da sona erecek.