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İsmail hocanın Galatasaraylı oyuncu için özel planı ortaya çıktı! 'Sakın bırakmayın'

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İsmail hocanın Galatasaraylı oyuncu için özel planı ortaya çıktı! 'Sakın bırakmayın'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı dev maç için hazırlıklarına devam ediyor.

#1
Foto - İsmail hocanın Galatasaraylı oyuncu için özel planı ortaya çıktı! 'Sakın bırakmayın'

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal’ın, kritik karşılaşma öncesinde Matteo Guendouzi’ye özel bir görev verdiği öğrenildi.

#2
Foto - İsmail hocanın Galatasaraylı oyuncu için özel planı ortaya çıktı! 'Sakın bırakmayın'

İsmail Kartal, Galatasaray’ın hücum organizasyonlarında önemli rol oynayan Aleksey Batrakov’u durdurmak için özel bir plan hazırladı.

#3
Foto - İsmail hocanın Galatasaraylı oyuncu için özel planı ortaya çıktı! 'Sakın bırakmayın'

Deneyimli teknik adam, Fransız orta saha Matteo Guendouzi’den Rus futbolcuyu maç boyunca yakından takip etmesini istedi. Kartal’ın yıldız oyuncusuna verdiği talimatın, "Maçın başından sonuna kadar onunla adam adama oynayacaksın." şeklinde olduğu belirtildi.

#4
Foto - İsmail hocanın Galatasaraylı oyuncu için özel planı ortaya çıktı! 'Sakın bırakmayın'

Guendouzi’nin derbideki öncelikli görevlerinden biri, Batrakov’un savunma arkasına göndereceği pasları engellemek olacak. Fransız futbolcu, rakibinin hareket alanını daraltarak Galatasaray’ın hücum bağlantılarını kesmeye ve sarı-kırmızılıların oyun kurulumunu sekteye uğratmaya çalışacak.

#5
Foto - İsmail hocanın Galatasaraylı oyuncu için özel planı ortaya çıktı! 'Sakın bırakmayın'

Geçen sezon oynanan derbide yüzde 84 pas isabetiyle mücadele eden Guendouzi’nin, bu kez Batrakov’a uygulayacağı yakın markajla takımının savunma planında belirleyici bir rol üstlenmesi bekleniyor.

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