İnsanın ömrünü uzatıyor: İşte Türkiye'nin en huzur veren ilçeleri!
Türkiye'nin bazı bölgelerinde şehrin gürültülü ve stresli yaşamından uzakta huzur veren yerler mevcut.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin bazı bölgelerinde şehrin gürültülü ve stresli yaşamından uzakta huzur veren yerler mevcut.
Deniz manzarası, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferleriyle öne çıkan bu yerleşim yerleri, şehir hayatının yoğun temposuna mola vermek isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte Türkiye’de sakin yaşam arayanların tercih edebileceği ilçeler...
AKYAKA (MUĞLA)
ARAPGİR – MALATYA
EĞİRDİR – ISPARTA
EĞİRDİR – ISPARTA
DADAY – KASTAMONU
FİNİKE – ANTALYA
GERZE – SİNOP
GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
FOÇA – İZMİR
GÜDÜL – ANKARA
İBRADI – ANTALYA
HALFETİ – ŞANLIURFA
İZNİK – BURSA
KEMALİYE – ERZİNCAN
KÖYCEĞİZ – MUĞLA
MUDURNU – BOLU
PERŞEMBE – ORDU
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