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Bozuldu sanılarak dökülüyor: Meğer mineral ve protein deposuymuş!

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Bozuldu sanılarak dökülüyor: Meğer mineral ve protein deposuymuş!

Yoğurdun üzerinde bir süre sonra biriken sarı sıvı, çoğu kişi tarafından bozulma belirtisi görülerek dökülüyor. Halbuki doğal yollarla oluşan bu sıvı mineral ve protein deposu.

#1
Foto - Bozuldu sanılarak dökülüyor: Meğer mineral ve protein deposuymuş!

Yoğurt kabının kapağını açtığınızda yüzeyde biriken şeffaf veya sarımsı sıvıyla karşılaşabilirsiniz. Özellikle ev yapımı yoğurtlarda görülen bu durum, çoğu zaman ürünün bozulduğunu göstermiyor. Yoğurdun yapısından ayrılan ve peynir altı suyu olarak bilinen sıvı, sütte doğal olarak bulunan bazı besin öğelerini barındırıyor.

#2
Foto - Bozuldu sanılarak dökülüyor: Meğer mineral ve protein deposuymuş!

Yoğurdun üzerindeki sarı su neden oluşuyor? Yoğurt üretimi sırasında süt proteinleri birleşerek yoğun bir yapı oluşturuyor. Zamanla bu yapının içinde tutulan sıvının bir kısmı yüzeye çıkabiliyor. Gıda biliminde sinerez olarak adlandırılan bu süreç, yoğurdun üretim yöntemine, protein miktarına ve saklama koşullarına bağlı olarak değişiyor. Yüzeyde biriken sıvı, yoğurdun doğal yapısının bir parçası olduğu için tek başına bozulma belirtisi sayılmıyor.

#3
Foto - Bozuldu sanılarak dökülüyor: Meğer mineral ve protein deposuymuş!

Dökmek yerine yoğurda karıştırın Yoğurdun üzerinde oluşan sıvı yalnızca sudan oluşmuyor. İçerisinde laktoz, mineraller ve suda çözünebilen süt proteinleri bulunuyor. Bu nedenle sıvıyı dökmek, yoğurdun bazı besin öğelerini de uzaklaştırmak anlamına geliyor. Birkaç kez kaşıkla karıştırıldığında ise sıvı yeniden yoğurda dağılıyor.

#4
Foto - Bozuldu sanılarak dökülüyor: Meğer mineral ve protein deposuymuş!

Yoğurdun üzerinde sıvı birikmesi doğal olsa da bazı değişiklikler bozulmaya işaret edebiliyor. Yüzeyde küf oluşması, alışılmadık renk değişiklikleri, kötü koku veya normalden farklı yapışkan bir doku görülmesi halinde yoğurdun tüketilmemesi gerekiyor.

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