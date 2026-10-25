Bozuldu sanılarak dökülüyor: Meğer mineral ve protein deposuymuş!

Yoğurdun üzerindeki sarı su neden oluşuyor? Yoğurt üretimi sırasında süt proteinleri birleşerek yoğun bir yapı oluşturuyor. Zamanla bu yapının içinde tutulan sıvının bir kısmı yüzeye çıkabiliyor. Gıda biliminde sinerez olarak adlandırılan bu süreç, yoğurdun üretim yöntemine, protein miktarına ve saklama koşullarına bağlı olarak değişiyor. Yüzeyde biriken sıvı, yoğurdun doğal yapısının bir parçası olduğu için tek başına bozulma belirtisi sayılmıyor.