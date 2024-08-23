ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS 2024 KPSS sonuçları öğren!
KPSS sonuçları için kritik gün geldi! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumunun sonuçları 23 Ağustos bugün açıklandı. Binlerce kişi bu nedenle KPSS lisans sonuçları sorgulama işlemleri yapıyor. 2024 KPSS sonuçları ÖSYM AİS sayfası üzerinden öğrenilecek.
KPSS sınav sonuçları açıklandı. Lisans sınavı sonuçları bugün açıklanmış olup adaylar sonuç sorgulama işlemleri yapıyor. KPSS sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM AİS sayfasından öğrenilecek. İşte; KPSS lisans sonuçları!
2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı
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