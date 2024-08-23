  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS 2024 KPSS sonuçları öğren!
Gündem

ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS 2024 KPSS sonuçları öğren!

Yeniakit Publisher
2024-08-23 10:31:00 - 2024-08-23 11:04:46
ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS 2024 KPSS sonuçları öğren!

KPSS sonuçları için kritik gün geldi! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumunun sonuçları 23 Ağustos bugün açıklandı. Binlerce kişi bu nedenle KPSS lisans sonuçları sorgulama işlemleri yapıyor. 2024 KPSS sonuçları ÖSYM AİS sayfası üzerinden öğrenilecek.

KPSS sınav sonuçları açıklandı. Lisans sınavı sonuçları bugün açıklanmış olup adaylar sonuç sorgulama işlemleri yapıyor. KPSS sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM AİS sayfasından öğrenilecek. İşte; KPSS lisans sonuçları!

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAV TARİHLERİ 2024

KPSS Ön Lisans Sınavı 1 Eylül 2024
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KPSS Ortaöğretim Sınavı 15 Eylül 2024

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

653

alçak ösym mebe yöke iletin deyinki ne garip ülkeki tuhaflık yönünden bir öğretmen öğretmen olmak için 3 veya 4 farklı sınava giriyor ve en yüksek puan alması lazımki atana sonra mülakat oda yetmiyor akademi okuma bu hangi meslek gurubunda böyle var söylesinler tıptamı var ki en önemlisi sağlık veterinerliktemi var eczacılıktamı var diş hekimliğindemi var sağlık bilimlerindemi var mühendisliklerdemi var hangi fakültede var eğitim fakültesi dışında bütün fakültelerin önü mezun olduktan sonra açıkken niye öğretmenlerin önü 7 kat yerler 7 kat gökler kadar önü kapalı işi zor ne yapacağınızbilemez durumlara düşmüşler vereceğiniz üç kuruş para onuda burnundan fitil fitil getirmek için öğrencilere özellikle eğitim fakültesine diğer fakülteler rahat zorlamadığınız durum kalmadı kalmıyor yazıklar olun tıp akademisi yok veterinerlikdiş hekimliği eczacılık akademisi yok öğretmenlere saçma sapan mülakat var ama eğitim fakültesi dışındakilere mülakat akademiyok batsın yere çakılsın adaletiniz nerde hukuk akademisi mülakat  soruyorum bunları aynen mebe söyleyin adaletiniz batsın yere çakılsın alçak eğitim anlayışınız şerefsizler böyle birülked yaşadığımız için utanıyoruz sonsuzdefa ne varki başka çare yok

Önemi Yok ki

 Mülakat niye var.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23