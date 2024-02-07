ÖSYM duyurdu! KPSS Lisans, Ön lisans tarihleri belli oldu

KPSS 2024 başvurularını kaçırmak istemeyen adaylar, ÖSYM sınav takvimini incelemek istiyor. ÖSYM'nin en çok ilgi gören sınavlarından biri olan KPSS için de araştırma bugünden başladı. Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılacak adaylar için KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT sınavlarının başvuru ve sınav günleri...

KPSS BAŞVURU 2024 NE ZAMAN?

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.



KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.



KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.



KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KPSS başvuru ücreti Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL



Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL



ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL ödendi.



KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.



-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.



KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.



KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.



KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.