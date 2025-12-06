  • İSTANBUL
ÖSYM duyurdu: 2025-Kaymakamlık/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Eğitim

ÖSYM duyurdu: 2025-Kaymakamlık/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
ÖSYM duyurdu: 2025-Kaymakamlık/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2025-Kaymakamlık/2) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün yapılan 2025 Kaymakamlık/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 16 Aralık'ta sona erecek.

