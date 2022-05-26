ÖSYM çıkmış sorular | YKS KPSS çıkmış sorular 2019 2020 2021

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) gerçekleştirdiği sınavlara hazırlanan geçmiş yıllara ait çıkmış soruları sık sık araştırıyor. Son üç yıla yani 2019, 2020 ve 2021’e ait sınav sorularına erişim söz konusu değildi. Konu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, ÖSYM çıkmış sorular nereden nasıl öğrenilir?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, geçmiş yıllara ait sınav sorularının erişime açıldığını açıkladı. Aygün, “ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınavların soruları, 'http://osym.gov.tr' adresimizde 'geçmiş yıllardaki sorular' sekmesinde erişime açılmıştır. Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız” açıklamasında bulundu.