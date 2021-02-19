ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden YKS’ye başvuru yapılır mı?
4 Şubat'ta başlayan YKS 2021 başvuruları sürüyor. Adaylar başvuru sürecinde sınava dair bazı detayları merak ederken ÖSYM 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlandı. ÖSYM "ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden YKS’ye başvuru yapılır mı?" sorusunu yanıtlamış oldu. Peki, ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden YKS’ye başvuru yapılır mı?
ÖSYM'den yapılan açıklamada 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına ilişkin 2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular' başlıklı bilgilendirmenin paylaşıldığı ifade edildi. ÖSYM'nin açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlanmıştır." denildi.
ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden YKS’ye başvuru yapılır mı?
ÖSYM Başkanlığımızca uygulanan sınavlara başvuru yapmak isteyen ve daha önce Aday İşlemleri
Sisteminde (AİS) kaydı olmayan fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi
edinmiş olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS)
kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını gerçekleştirebilirler.