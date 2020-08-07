ÖSYM Başkanı'ndan DGS için önemli uyarı!

9 Ağustos'ta yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) sayılı saatler kala Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den açıklama geldi.

Aygün açıklamasında, "İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 389 bin 308 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Aygün'den öğrencilere uyarı

150 dakika sürecek 120 soruluk DGS için uyarılarda bulunan Aygün, öğrencilerin saat 10.00'dan sonra içeriye alınmayacağını duyurdu.

Ayrıca Aygün, gerekli kontrollerin sağlanması için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunmaları gerektiğini ifade etti.

Okullar dezenfekte edilecek

Tüm hazırlıkların yapıldığına dikkat çeken Aygün, koronavirüs salgınına yönelik sıkı tedbirler alındığını belirterek şu ifadelerde bulundu:

"Sınav binalarının veya okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecekler.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde ya da önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor."

ÖSYM Başkanı Aygün, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin de ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulduğunu anımsattı.

Sonuçlar 9 Eylül’de açıklanacak

DGS sonuçları, 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Öte yandan 2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.