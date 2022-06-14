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Eğitim ÖSYM Başkanı Halis Aygün’nden YKS açıklaması
Eğitim

ÖSYM Başkanı Halis Aygün’nden YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2022 Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavının yapılacağı tarihleri resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 16:50:00 -
ÖSYM Başkanı Halis Aygün’nden YKS açıklaması

YENİ AKİT  ANKARA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr.Halis Aygün 2022 Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavının yapılacağı tarihleri resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Aygün yaptığı paylaşımda, “1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika, 2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika, 3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

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