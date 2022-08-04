ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir? Bayram Ali Ersoy nereli hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete atama kararlarının ardandan Bayram Ali Ersoy'un hayatı merak konusu oldu. Halis Aygün’ün görevden alınmasından sonra yeni ÖSYM başkanı kimin olacağı merak ediliyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Peki Bayram Ali Ersoy kimdir? Bayram Ali Ersoy nereli? Bayram Ali Ersoy hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Bayram Ali Ersoy kimdir?

Prof. Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümü'nden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü'nde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör oldu.

Bayram Ali Ersoy hangi görevlerde bulundu?

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yaptı. 2020'den bu yana da aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy akademisyen kimliğinin yanı sıra, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ESAM) İstanbul Şubesi'nin başkanı.