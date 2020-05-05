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Aktüel

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek."

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:54:57 -
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek."
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