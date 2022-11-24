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Eğitim ÖSYM 2023 sınav takvimi belli oldu| İşte, YKS 2023’ün yapılacağı tarihi
Eğitim

ÖSYM 2023 sınav takvimi belli oldu| İşte, YKS 2023’ün yapılacağı tarihi

Milyonların merakla beklediği 2023 yılı ÖSYM sınav takvimi ilan edildi. YKS'ye hazırlananlar ise 'Bu sene YKS ne zaman ayın kaçında yapılacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, ÖSYM’nin 2023 sınav takvimi

Yeniakit Publisher
2022-11-24 15:56:00 - 2022-11-24 16:00:06
ÖSYM 2023 sınav takvimi belli oldu| İşte, YKS 2023’ün yapılacağı tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı sınav takvimini açıkladı.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav başvuruları 9 Şubat-6 Mart tarihlerinde alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 15-16 Mart tarihlerinde yapılabilecek. YKS 2023 sonuçları ise 20 Temmuz 2023'te ilan edilecek.

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