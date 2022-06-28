ÖSYM 2022 TYT - AYT -YDT sonuç sorgulama! YKS sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

2022 YKS sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Önlisan ve Lisans bölümleri tercih etmek için sabırsızlanan adaylar ÖSYM'den gelecek olan açıklamayı odaklandı. ÖSYM 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve AYT sınavında 180 dakika süre verildi. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulandı, 80 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi. 2022 YKS sınavının tamamlanmasından sonra ÖSYM 2022 YKS TYT, AYT ve YDT sınav soru ve cevaplarını açıkladı. YKS sorularının yayınlanmasıyla birlikte de adaylar üniversite sınav puanlarını hesaplamaya başladı. Peki 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSMY 2022 YKS sınav sonuç takvimini yayınladı. Buna göre ÖSYM 2022 YKS sonuçlarını 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklayacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.