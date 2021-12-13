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Eğitim ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri
Eğitim

ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri

2022 sınav takvimi son durum | ÖSYM merakla beklenen 2022 sınav takvimini açıkladı. Peki, YKS 2022 ne zaman? 2022 sınav takvimi öğren | DGS ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 10:38:00 -
ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri

Milyonların merakla beklediği 2022 ÖSYM takvimi açıklandı. Peki, YKS ne zaman?

ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2022 sınav takviminin açıklandığını duyurdu. Aygün, “2022 yılında ÖSYM Başkanlığımız tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı Sınav Takvimine  osym.gov.tr sitemizden erişebilirsiniz” dedi.

2022-YKS 18-19 Haziran gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran

 

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos

KPSS ÖABT 14 Ağustos

KPSS Önlisans 2 Ekim

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım

KPSS DHBT 27 Kasım

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ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri
Eğitim

ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri

2022 sınav takvimi son durum | ÖSYM merakla beklenen 2022 sınav takvimini açıkladı. Peki, YKS 2022 ne zaman? 2022 sınav takvimi öğren | DGS ..

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