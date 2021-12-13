ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri
2022 sınav takvimi son durum | ÖSYM merakla beklenen 2022 sınav takvimini açıkladı. Peki, YKS 2022 ne zaman? 2022 sınav takvimi öğren | DGS ne zaman?
Milyonların merakla beklediği 2022 ÖSYM takvimi açıklandı. Peki, YKS ne zaman?
ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2022 sınav takviminin açıklandığını duyurdu. Aygün, “2022 yılında ÖSYM Başkanlığımız tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı Sınav Takvimine osym.gov.tr sitemizden erişebilirsiniz” dedi.
2022-YKS 18-19 Haziran gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos
KPSS ÖABT 14 Ağustos
KPSS Önlisans 2 Ekim
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım
KPSS DHBT 27 Kasım