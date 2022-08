ÖSYM 2022 ALES/2 soru kitapçığı ve cevapları (% 10) yayımlandı | Ales cevap anahtarı 2022! Ales soruları PDF (tamamı)

Adından da anlaşıldığı gibi lisansüstü eğitim için girilen ALES, lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici bir sınavdır.

ALES soruları ve cevapları, söz konusu sınava katılım sağlayan adayların gündemindeki yerini koruyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ardından hem puan hesaplaması yapmak hem de soruları yeniden incelemek isteyen adaylar, ALES soru ve cevap anahtarı kitapçıkları için bekleyişe geçti. ÖSYM bir son dakika açıklaması ile 2022-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarlarının % 10'unun erişime açıldığını duyurdu. İşte, 2022 ALES sınavı soruları, ALES soruları PDF tam listesi, ÖSYM ile 2022 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarları PDF indir ekranı hakkında tüm detaylar... ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulama ekranı...

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sonlandırılacaktır.''

ALES soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. 2022 ALES/2 Temel Soru Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'una aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI (%10) İÇİN TIKLAYINIZ

Ales soruları PDF (tamamı) için TIKLAYINIZ

ALES DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES SÖZEL SINAVINDAN 55 ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

ALES 55 puan için kaç net gerekir?

ALES Sözel Sınavı'ndan 55 puan almak için standart sapma yöntemini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Fakat yüzeysel bir puan hesaplaması yaptığımızda standart sapmayı devre dışı bırakarak doğru cevap sayınızın hemen hemen 30 adet olması şarttır. Dolayısıyla yanlış adedinizin de en fazla 10 olması gerektiğini hatırlatmalıyız.

ÖSYM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.



İlginizi çekebilir → 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak 2022, yaz tatili ne zaman bitiyor?→ TIKLAYINIZ