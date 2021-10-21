ÖSYM 2021 YKS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı sonuc osym gov tr

YKS ikinci ek tercih işlemine ilişkin tarih açıklandı. YKS 2. Ek yerleştirme tercih işlemleri 14 Ekim 2021 tarihi itibariyle başladı. Ne YKS yerleştirme sonuçları ile ne de 2021 YKS 1. ek yerleştirme sonuçları sonrası önlisans ya da lisans programlara yerleşemeyen adaylar YKS puanları doğrultusunda YKS 2. ek tercihlerini yaptı. ÖSYM 2021 YKS iİkinci ek yerleştirme ücreti 25,00 TL olarak açıklamıştı. İkinci ek yerleştirme ücreti, 19 Ekim 2021 tarihi saat 23.59’a kadar yatırıldı. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri gerçekleştirildi. YKS 2. ek tercih başvurusunda bulunacak adaylar, tercihlerini 18 Ekim'e kadar ÖSYM'nin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alındı.

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapıldı. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulundu.

2021 YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı ve sonuçlar 8 gün sonra 1 Ekim'de açıklandı. YKS 2. ek tercih işlemleri ise 18 Ekim’de sona erdi. YKS 2. ek yerleştirme sonuçları 26 Ekim’den önce açıklanması bekleniyor. Zira 26’den sonra YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıtları başlayacak.

YKS 2. ek yerleştirme sonuçları sorgulama

ÖSYM 2021 YKS ikinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?

ÖSYM’nin 2021 YKS 2. ek yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgiye göre ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtlarının 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacağı, elektronik kayıt yapmak isteyenlerin ise işlemlerini ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirebileceği duyuruldu.