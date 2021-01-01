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Eğitim ÖSYM 2021 yılında YKS ne zaman yapılacak?
Eğitim

ÖSYM 2021 yılında YKS ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların bir kısmı iptal edilmişti. Koronavirüs salgını sürerken 2021 yılında da sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. YKS ne zaman yapılacak ÖSYM 2021 yılında YKS ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:27:00 -
ÖSYM 2021 yılında YKS ne zaman yapılacak?

2021 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile YKS yeni sınav tarihi belli oldu mu? sorusu merak ediliyor.

2021 YKS ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2021 etabı için ÖSYM'den gelecek tarih merakla bekleniyor. 2020 yılında 27-28 Haziran tarihlerinde uygulanmıştı. Bu kapsamda önümüzdeki sene de YKS sınavının bu tarihlerde uygulanması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı. Bu bilgiler ışığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.

Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

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