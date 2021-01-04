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Eğitim ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu mu?
Eğitim

ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu mu?

2021 yılına girilmesiyle ÖSYM sınav takvimi de araştırılmaya başlandı. YKS, KPSS. DGS. ALES. TUS gibi sınavların 2021 yılında hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Peki, ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:24:00 -
ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kurumu tarafından bu senede gerçekleştirilecek 2021 KPSS sınav tarihlerini araştırmaya başladı. 2021 ÖSYM sınav tarihleri netleşti mi?

ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı?

ÖSYM takvimi 2021 henüz yayınlanmadı. Yeni yılda yapılacak sınavlar, başvuru ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından hazırlanacak yeni takvimde duyurulacak.

ÖSYM'de yer alan mevcut bilgilere göre, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 9-10 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

KPSS-2020/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercihleri 30 Aralık'ta başlayacak, 7 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

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