Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber ÖSYM 2021 takvimi merak edilmeye başlandı. Yeni yılda yapılacak sınavlar ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından hazırlanacak yeni takvimde duyurulacak.

ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu mu?

ÖSYM, ALES sınavının ertelendiğini şu açıklama ile duyurdu: "Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

KS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı organize eden ÖSYM'nin, 2021 takvimi henüz yayımlanmadı. Takvimin aralık - ocak ayında adaylarla paylaşılması bekleniyor.

ÖSYM'de yer alan mevcut bilgilere göre, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 9-10 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

KPSS-2020/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercihleri 30 Aralık'ta başlayacak, 7 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

Önlisans ve lise dengi mezun olan adaylar için ise KPSS sınavları 2 yılda bir kez yapılıyor. Bu nedenle 2020'de yapılan sınav sonrası herhangi bir değişikliğin yapılmaması durumunda sınav 2022 yılında uygulanacak.

ALES/2 ne zaman?

Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri neticesinde ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi yok. Konuya dair tarih bilgisi ya da farklı ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.