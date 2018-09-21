ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim sınav tarihi ne zaman?

KPSS sınavına girecek olan ortaöğretim mezunları için KPSS sınava heyecanı sürüyor. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen ortaöğretim-lise mezunu adayların gireceği 2018 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavına başvuruda bulunan adaylar sınav tarihini ve KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim-lise sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS lise başvuru tarihi ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim önlisans son başvuru tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans başvuruları 3- 19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ise 8 Kasım'da açıklanacak. Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos 2018 tarihinde yapmışlardı. Yaklaşık iki hafta süren başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona ermişti.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İLE SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2018-KPSS başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!

- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.