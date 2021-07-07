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Ekonomi OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Ekonomi

OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alıyor

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Akademik Personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 15:03:00 -
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre OSTİM Teknik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacak.

Başvuru Tarihi :05/07/2021
Son Başvuru Tarihi :19/07/2021
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi :27/07/2021
Sınav Tarihi :29/07//2021
Sonuç Açıklama Tarihi :02/08 /2021

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