ÖSO'dan mesaj var: Türkiye emir verirse...

Terör örgütü YPG , Münbiç'ten çekileceğini duyurdu. Örgüt bölgeye Esed rejimini davet etti. Terör örgütü YPG'den sonra bir açıklama da Suriye ordusundan geldi.

"Bayrak diktik" dediler

Suriye ordusu Münbiç'e girip kente bayrak diktiğini duyurdu. Ancak gelen haberlerin yalan olduğu, Esed'in ordusunun Münbiç'in çevresinde konuşlandığı ve merkeze girmediği ifade edildi.

"Psikolojik bir eylem"

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Suriye ordusunun Münbiç'e girdiği yönündeki iddialara ilişkin; "Rejim psikolojik bir eylem içerisinde" ifadelerini kullandı.

ABD askerleri hala orada

Bölgede ABD askerlerinin hala devriye attığı belirtiliyor. Bugün ABD helikopterlerinin alçak uçuş yaptığı anlar görüntülendi.

Cerablus'ta toplandılar

Münbiç’te gün içerisinde yaşananların ardından son zamanlarda cephe hatlarına asker takviyesi yapan ÖSO unsurları, saat 15.00’ten itibaren Cerablus ilçe merkezinde toplanmaya başladı. Üzerinde uçaksavar bulunan kamyonetlerle meydan ve çevresinde toplanan ağır ve hafif silahlı yüzlerce ÖSO askeri, tekbirler getirerek Münbiç sınırındaki cephe hatlarına ilerlemeye başladı. ÖSO operasyonu gerçekleştirmek için Türkiye'den gelecek emri bekliyor.