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ÖSO, rejim güçlerine geri adım attırdı

Ülkesindeki teröristlerle mücadele etmek yerine, halkına ve bölgeye huzur ve barış getiren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) saldırmayı marifet sayan katil Esed’e bağlı rejim güçleri geri adım atmaya başladı. TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri; saldırının yapıldığı bölgelere önce uzaktan roket ve füzelerle, ardından da sızma girişimleri ile Esed’in askerlerine ağır kayıplar yaşattı.

30 Haziran 2019 Pazar 12:05
ÖSO, rejim güçlerine geri adım attırdı

Kendi vatandaşlarını katleden ve milyonlarca Suriyelinin evlerinden, yurtlarından olmasını sağlayan Katil Esed’e bağlı rejim güçleri, Mehmetçiğin kontrolünde bulunan barış gözlem noktalarına saldırmanın faturasını ağır ödüyorlar.

Ülkesindeki teröristlerle mücadele etmek yerine, halkına ve bölgeye huzur ve barış getiren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) saldırmayı marifet sayan Esed’e bağlı rejim güçleri geri adım atmaya başladı. 1 şehit ve 3 yaralı verdiğimiz 10 numaralı gözlem noktasına düzenlenen saldırıdan sonra ileri teknoloji ile donatılmış radarlarla saldırının yapıldığı bölgelerin belirlenmesinin ardından bölgede bulunan atış destek unsurları ile verilen misli ile karşılık rejim güçlerini sekteye uğrattı. Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) karşılık verilirken, Hama’nın batı kırsalındaki Karim kasabası ile Kabir Fiddah bölgeleri ve Gab düzlükleri üzerinde yer alan rejim unsurlarının imha edildiği aktarıldı. TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri saldırının yapıldığı bölgelere önce uzaktan roket ve füzelerle, ardından da sızma girişimleri ile Esed’in askerlerine ağır kayıplar yaşattı. Aralarında üst düzey askerlerinde bulunduğu, 50’nin üzerinde rejim yanlısı askerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, ÖSO yetkilileri sıma girişimlerinin devam edeceğini açıkladılar.

Eş zamanlı saldırı planlandığı iddia edildi

Rejim güçlerinin 10 Numaralı gözlem noktasına düzenlediği saldırı sırasında, Mehmetçiğin kontrolündeki 12 gözlem noktasından bir kaçına eş zamanlı saldırı düzenlenmesinin planlandığı, ancak bu girişimin rejime faturasının çok daha ağır sonuçları olacağı gerekçesiyle önlendiği iddia edildi. Rejim güçlerinin TSK’ya yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda, Türkiye’nin saldırıları ağır şekilde cezalandırılacağını açıklaması, rejimin geri adım atmasına neden oldu. Bölge kaynakları rejim güçlerinin ikiye bölündüğünü, birliklerinden bir kısmının iç bölgelere kaldırıldığını aktardılar.

ÖSO barikat oluşturacak

Rejim güçlerinin düzenlediği kasıtlı saldırıların artarak devam etmesi üzerine İdlib bölgesinde oluşturulan barış gözlem noktalarına takviye birlikler gönderilirken, İnsansız Hava Araçları’da (İHA) bölgede güvenlik uçuşlarını artırdığı belirtildi. Diğer yandan ÖSO birliklerinin rejim güçleri ile gözlem noktaları arasında tampon bölgelere yerleşerek olası saldırılara karşı önlem aldıkları öğrenildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:05
  1. Katil Esed
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  3. rejim güçleri
  4. çok namlulu roketatarlar (ÇNRA)
  5. Kabir Fiddah
  6. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
  7. TSK
  8. İdlib bölgesi
  9. barış gözlem noktaları
  10. İnsansız Hava Araçları (İHA)

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