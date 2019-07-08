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ÖSO ilk zırhlı aracını üretti

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Hamza Tümeni, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona ermesinden bu yana sürdürdüğü çalışmaları neticesinde kendi zırhlı aracını üretti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
ÖSO ilk zırhlı aracını üretti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarında yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni, personel taşıyıcı zırhlı araç üretti. Hamza Tümeni'nden alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Mart 2017'de sonuçlanmasının ardından teknik uzmanlar toplanarak askeri sanayi alanında çalışmalara başladı.

Söz konusu birliğe bağlı güçler hafif, orta ve ağır olmak üzere askeri teçhizat ve donanım bakımı fabrikası kurdu. TSK envanterindeki zırhlı araçları model alan güçler, personel taşıyıcı askeri araç üretimi için plan oluşturdu.

10 kişilik mürettebatı taşıyabiliyor

Bir yılın sonunda üretilen ve "El Fehd" (Kaplan) ismi verilen 4x4 zırhlı araç, düz yolda saatte 80 kilometreye, engebeli yolda ise 30 kilometreye ulaşabiliyor. Altı metre uzunluğunda ve 1,75 metre genişliğindeki aracın yüksekliği 3 metre, ağırlığı ise 8 ton.

Soğuk sıcak iklimlendirme sistemiyle donatılan araç, bir komutan, bir şoför, bir doldurucu, bir nişancı, bir ilk yardım personeli, tam teçhizatlı 5 asker olmak üzere 10 kişilik mürettebatı taşıyabiliyor.

Gece görme sistemi

Hidrolik arka kapı, 7 yan ateş açma ve silah mazgalları, mermiye karşı korumalı ön cam ve mazgallar, hafif ve orta ağırlıklı mayınlara karşı koruma özelliklerinin de bulunduğu ÖSO'nun ilk zırhlı aracının diğer özellikleri ise şöyle sıralandı:

- Roketli ve RPG füze saldırılarına karşı mukavemeti artırmak için çelikten yapılmış ön ve yan koruma ağı

- Tam cephaneli otomatik kontrollü m2-12,5 ayar makineli tüfek ve 3 yedek cephane sandığı

- 360 derece dönme kabiliyetli ve otomatik kontrollü makineli tüfek

- Yüksek çözünürlüklü ekrana bağlı gündüz ve gece görme sistemi

- Sahada diğer teşkilatlarla iletişim kurmak amacıyla gelişmiş iletişim sistemi."

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
  1. Özgür Suriye Ordusu
  2. ÖSO
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. TSK

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