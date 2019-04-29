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OSM’de İmam-ı Rabbani konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘İmam-ı Rabbani’ konulu söyleşi ile devam etti.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:10
OSM’de İmam-ı Rabbani konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘İmam-ı Rabbani’ konulu söyleşi ile devam etti.


Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Yazar Prof. Dr. Necdet Tosun katıldı. İmam-ı Rabbani’nin gençlik yıllarından bahseden Prof. Dr. Necdet Tosun, “Dört asır evvel Hindistan’da yaşamış bir zattır İmam-ı Rabbani. Rabbani’nin babası da bir şeyh efendidir. Önce babasından ilim tahsil ediyor sonra bir kısım başka şekillerde nefis, fıkıh, hadis gibi ilimler tahsil ediyor. Yirmili yaşlarına geldiğinde medrese ilimlerini tamamlamış bir hoca olmuştur" dedi.


Prof. Dr. Tosun, "Hindistan’ın o zamanlardaki başkenti olan Agra kentine giden İmam-ı Rabbani orada zamanın hükümdarı olan Ekber Şah’ın peygamberliği inkar eden sapkın bir din oluşturduğuna tanık olur. O dönemde başkentte yaşayan Tebrizli bir şair ise peygamberliğin inkar edildiğini öğrenince hükümdarın gözüne girmek için İnkar-ı Nübüvve isimli peygamberliği inkar eden bir kitap yazıyor. Birçok hoca birçok alim başlarına dert gelmesin diye uzak durup sessiz kalırken o zamanlarda 20 yaşında olan İmam Rabbani korkmamış ve o kitaba karşı İspat-ı Nübüvve isimli peygamberliğin ispatı anlamına gelen bir kitap yazmıştır. İşte İmam-ı Rabbani’yi bu yüzden anıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 13:10
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