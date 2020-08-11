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Spor

Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-11 23:07:10 -
Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı ekip, bugün çift antrenman gerçekleştirdi.

Osmanlıspor, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Ali Güneş yönetimindeki sabah antrenmanında çabukluk, akşam idmanında ise dayanıklılık çalışması yaptı.

Sabah antrenmanına oyuncular, koşu ve topla koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde pas, koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan mor-sarılı ekip, günün ilk idmanını tamamladı.

Başkent ekibi, akşam antrenmanına ise koşu ile başladı. Saha içerisine kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçti. Günün ikinci antrenmanı, 21 dakikalık iki set halinde yapılan dayanıklılık koşusuyla son buldu.

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