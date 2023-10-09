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Aktüel Osmanlı’nın kurduğu uluslararası birlik: UPU
Aktüel

Osmanlı’nın kurduğu uluslararası birlik: UPU

Yeniakit Publisher
2023-10-09 20:51:00 -
Osmanlı’nın kurduğu uluslararası birlik: UPU

Türkiye’nin, Osmanlı Devletinden dolayı, kurucu üyeleri arasında yer aldığı Dünya Posta Birliği (UPU), 9 Ekim 1874’ten bu yana faaliyet gösterirken, dünyanın en eski ikinci uluslararası organizasyonu olma özelliğini taşıyor.

Osmanlı Devleti ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Birleşik Krallık, ABD gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 22 kurucu üye tarafından imzalanan Bern Sözleşmesi ile temelleri atılan UPU, o günden beri küresel düzeyde posta sektörüne yön veriyor. UPU, 1948’den itibaren Birleşmiş Milletlerin uzmanlık örgütü olarak faaliyet gösteriyor. Merkezi İsviçre’nin Bern şehrinde bulunan UPU’nun kuruluş yasasında, Birliğin temel görevleri posta iş birliği olarak belirlenmiş.

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