Osmanlı’nın kurduğu uluslararası birlik: UPU

Osmanlı Devleti ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Birleşik Krallık, ABD gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 22 kurucu üye tarafından imzalanan Bern Sözleşmesi ile temelleri atılan UPU, o günden beri küresel düzeyde posta sektörüne yön veriyor. UPU, 1948’den itibaren Birleşmiş Milletlerin uzmanlık örgütü olarak faaliyet gösteriyor. Merkezi İsviçre’nin Bern şehrinde bulunan UPU’nun kuruluş yasasında, Birliğin temel görevleri posta iş birliği olarak belirlenmiş.