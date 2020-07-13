Osmanlılar tekrar Ayasofya’yı fethetti

Mehmet Aydın

Cumharbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’nın yeniden ibadete açılacağını duyurması sonrası dünyadan tepkiler dinmiyor...

Önceki gün Moskova Patrikhanesinin Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı (DECR) Metropolitan Hilarion’ın “Tüm dünyanın manevi ve kültürel mirası mevcut bu duruma rehin olmamalı. Ayasofya’nın camiye dönüşmesi, tüm dünya Hristiyanlığı ve Ortodoks Kilisesi’ne bir tokat” demesinden sonra Rus basını da kararı eleştiren manşetler attı. Rus Kommersant gazetesi, “Osmanlılar, Ayasofya’yı tekrar fethetti” manşetini atıp, Başkan Erdoğan’ın aldığı kararın dış politikada ağır sonuçları olacağını iddia etti. Gazetenin haberinde “Erdoğan, Ayasofya’nın müzeye dönüştürüldüğü 1934 kararının iptalini açıkladı. Şimdi dünyanın kültürel mirası ve Hristiyanlar için bir anıt olan Ayasofya, Osmanlı İmparatorluğu yıllarında olduğu gibi bir cami olacak” diyerek bunun Türkler açısından yeni bir fetih olduğunu belirtti.

Bizans’ın gücünün simgesiydi

Haberde şu ifadeler de yer aldı: “6. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Ayasofya bir kiliseydi. Türklerin 1453’te İstanbul’u fethiyle bir camiye dönüştü. 1934’te Mustafa Kemal, Ayasofya’yı müze haline getirmesinden sonra Bizans İmparatorluğu’nun gücünün bir simgesi oldu. 1991’de katedralin mekanlarından biri olan Sultan’ın dinlenme odası Müslüman için ibadete açıldı. Ancak muhafazakar çevreler o zamandan beri tüm binanın cami olması gerektiğinde ısrar ettiler. Nihayetinde Erdoğan, şimdi Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılacağını duyurdu.”

Gazete analiz haberin detayında “Bizans’ın mirasçısı Yunanistan’dan da sert açıklamalar geldi. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ‘Atatürk, Ayasofya’yı müze yaptığında aptal değildi. Türkiye’yi Batıya ve modern dünyaya nasıl yaklaştıracağına dair bir fikri vardı. Ayasofya’yı bir anıta çevirdiğinde hedefi tam da buydu. Atatürk cami yapmadı çünkü Yunanlıları, Hıristiyanlığı veya Ortodoksluğu seviyordu’ dedi. Ancak Erdoğan yönetimi bu hedeften saptı” iddiasında bununuldu.

Kommersant gazetesi, Moskova ve tüm Rusya Kirill patriği medya bölümü başkanı Vladimir Legoyda’nın “Ayasofya tehdidi tüm Hıristiyan uygarlığına ve dolayısıyla maneviyatımıza ve tarihimize bir tehdittir” sözlerine de haberinde yer vererek, “Milyonlarca Hıristiyanın endişesi duyulmadı. Bu konuda aşırı incelik ihtiyacına yönelik tüm çağrılar göz ardı edildi” ifadelerine yer verildi.

Gazete, Atatürk’ün mirasçısı muhalefetin tepki vermediğini ancak laik kesimin karara tepki gösterdiğini de belirtti.