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Osmanlı zabıta kıyafeti ile karanfil dağıttılar

Konya’da Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:02
Osmanlı zabıta kıyafeti ile karanfil dağıttılar

Konya’da Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193. yıl dönümünde zabıta görevlileri, Osmanlı zabıta kıyafetleri ile vatandaşlara karanfil dağıttılar.


Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193. yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla çeşitli etkinliler düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri, etkinlikler kapsamında Osmanlı zabıta kıyafetleri giyerek Bedesten Çarşısı, Mevlana Meydanı ve Mevlana Caddesi’nde esnafa ve vatandaşlara karanfil dağıttılar. Zabıta görevlilerinin Zabıta Haftası’nı tebrik eden vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:02
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