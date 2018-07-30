Osmanlı yadigarı camiiye yıldırım düştü

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde bulunan Osmanlı eseri Hasan Çelebi (Arap) Camisi'nin minaresi yıldırım çarpması sonucu hasar gördü.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, yıldırım çarpması sonucu, Novi Pazar'daki en eski camilerden biri olan 1528 yılında inşa edilen Hasan Çelebi Camisi'nin minaresinin hasar gördüğü belirtilerek, can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait caminin restorasyon çalışmalarına bu yıl başlandığı öğrenildi.