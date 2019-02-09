Osmanlı ve Cumhuriyet arşivi dijital ortamda

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, "Ankara ve İstanbul'da Devlet Arşivleri bünyesinde faaliyet gösteren birimlerimizde şu ana kadar yaklaşık 60 milyon belgeyi dijital ortama aktardık. Bunlardan 40 milyona yakınını internet ortamında araştırmacıların hizmetine açmış bulunuyoruz." dedi.

Ünal, Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerinde muhafaza edilen arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılması çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maddi ve manevi destekleriyle dijitalleştirme konusunda her geçen gün yeni adımlar atıldığını anlatan Ünal, "Bugün gelinen noktada çok büyük rakamlara ulaştık. 2018 yılında Devlet Arşivleri Başkanlığımız 8 milyonu aşkın belgeyi dijital ortama aldı. Ankara ve İstanbul'da Devlet Arşivleri bünyesinde faaliyet gösteren birimlerimiz içerisinde şu ana kadar yaklaşık 60 milyon belgeyi dijital ortama aktardık ve bunlardan yaklaşık 40 milyonunu internet ortamında, araştırmacıların hizmetine açmış bulunuyoruz.” diye konuştu.

Dijitalleştirme kapsamında, dünyadaki çeşitli ülke arşiv yetkililerinin de Türkiye'ye gelerek inceleme yaptığına işaret eden Ünal, Türkiye'deki arşivlerin dijitalleşme konusunda gerek kalite, gerekse rakamsal olarak çok iyi bir durumda olduğunu söyledi.

"Dijitalleştirme konusu, ülkemiz için her gün daha iyiye gitmektedir. Hatta Türkiye için dijitalleştirme konusu artık çözülmüş bir konudur" diyen Ünal, bu konuda araştırmacıların yoğun ilgisini örnek olarak gösterdi.

Arşivlerden 113 bin yerli araştırmacı faydalandı

Ünal, arşivlere gelen yerli ve yabancı araştırmacılarla ilgili verileri 2000'li yıllardan itibaren tuttuklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"2000’li yıllardan itibaren Devlet Arşivlerimizde gerek mekanlara gelerek araştırma yapan, gerekse internet ortamından belge görüntüsü indirmek suretiyle arşivimizden faydalanan yerli araştırmacı sayısı 113 bine ulaştı. Aynı şekilde yabancı araştırmacılarda da 12 bin rakamını yakaladık. Bunlar çok muazzam rakamlar. Bu 12 bin yabancıdan bir kişi belki yüzlerce kez arşive geldi, ömrünü arşivlerde geçirdi. Arşivimize gelerek, günlerini, yıllarını burada geçiren yabancı tarihçi ve bilim insanını ben bizzat tanıyorum. Amerika, Romanya, İspanya, İngiltere, Japonya, Çin ve Macaristan başta olmak üzere, dünyadan birçok ülkenin araştırmacıları ilgilendikleri konuları araştırabilmektedir.”

"Vatandaşlarımız da çok rahat bir şekilde gelip, araştırma yapabilirler"

Ünal, Devlet Arşivleri Başkanlığına sadece akademisyenlerin değil vatandaşların da çok rahat bir şekilde gelerek geçmişleriyle ilgili kayıtları araştırabileceklerini vurguladı.

Araştırma imkanlarının son derece kolay olduğuna dikkati çeken Ünal, "Özellikle Devlet Arşivleri deyince birçok çekincenin bulunduğunu görüyorum. Ama asla çekinmesinler vatandaşlarımız, çok rahat bir şekilde buralarda araştırma yapabilirler. Merak ettikleri sorulara cevap bulabilirler. Bunun için vatandaşlarımızın sadece kimliğiyle gelmesi yeterli. Yabancı araştırmacılar ise pasaportlarıyla geldiğinde burada araştırma imkanına sahipler." ifadelerini kullandı.

Ünal, vatandaşların araştırma yaptıkları belgeyi arzu ettikleri takdirde, görüntüsünü 25 kuruş gibi cüzi bir rakam ödeyerek alabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin arşivcilik konusunda dünyada en öncü ülkelerden birisi olduğunun altını çizen Ünal, "Türkiye, dünyada arşiv ve araştırma imkanı açısından araştırma hizmetlerinin kolaylaştırılması adına en büyük adımları atan ülkelerden biridir." dedi.

Türkiye'nin Dünya Arşiv Konseyinin A kategorisi üyesi olduğunu aktaran Ünal, "Yabancılar şunu diyor; 'Türkiye'deki arşivlerde yapılan araştırma kolaylığının bütün dünyada olması gerekir.' Bu bizim kendimize olan güvenimizdir, şeffaflığımızdır. Bu güvenin tesisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinin payı büyüktür. Artık bizim dünyaya karşı hiçbir konuda çekincemiz yoktur. Tarihi meselelerde de bu böyledir." diye konuştu.