Osmanlı torunu Tunç Soyer'e haddini bildirdi: İzmir'i Yunan işgal etse sirtaki oynayacak!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

CHP'li Tunç Soyer, İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılmasının yıldönümü için gerçekleştirilen etkinlikte ecdad Osmanlı'yı hedef alarak hadsizce çıkışta bulunmuştu.

İşgalci Yunan için tek laf etmeyip Osmanlı padişahlarının gaflet, delalet ve hıyanet içinde olduğunu söyleyerek nefret söyleminde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, birçok siyasi, gazeteci, yazar ve vatandaştan tepki yağdı.

"Klasik bir CHP duruşu!"

CHP'li Soyer'e tepki gösterenlerden biri de hanedan üyesi Kayıhan Osmanoğlu oldu. Yeni Akit aracılığıyla Osmanlı'ya yönelik çirkin ifadelere sert çıkan Osmanoğlu, Tunç Soyer'in klasik bir CHP'li duruş sergilediğini söyledi.

Soyer'in savaşın yapıldığı Yunan'a karşı tek bir laf etmediğine dikkat çeken Osmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Yunan'a dost Osmanlı'ya düşman bu zihniyet mi düşmanı denize döktü? İzmir Belediye Başkanı, İzmir'i Yunan işgal etse sirtaki de oynayacak herhalde.

İngilizle, Yunanla harp edip kazandık. Onlarla barıştınız bir Osmanlı ile barışmadınız. Yahu bize Osmanlı mı saldırdı? İnsan dedesine nasıl düşman olabilir? Osmanlı'ya karşı olan bu nefret, kin, düşmanlık neden? Hedefiniz ne? Amacınız ne?