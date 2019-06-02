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Osmanlı torunu resmen başkan oldu!

El Salvador'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan ve 20'nci yüzyılın başlarından Filistin'den bölgeye göç eden bir aileden olan Nayip Bukele, yemin ederek görevine resmen başladı.

02 Haziran 2019 Pazar 14:28
Osmanlı torunu resmen başkan oldu!

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şubatta yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan ve 20'nci yüzyılın başında Filistin topraklarından Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden gelen Nayip Bukele, yemin ederek görevine başladı.

Yemin töreninde konuşan 37 yaşındaki Bukele, ülkesinin yozlaşmış hükümetler ve depremler gibi çok büyük zorluklardan geçtiğini belirterek, El Salvador'un yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydetti. Bukele, "Hep birlikte ileriye doğru gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şubatta yapılan devlet başkanlığı seçimini, Filistin kökenli aday Nayip Bukele kazanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu, 4 adayın yarıştığı seçimi, oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alan Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak koalisyonu adayı Bukele'nin kazandığını duyurmuştu.

6,5 milyon nüfuslu El Salvador'da ülke nüfusunun üçte biri, yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ülkede olumsuz yaşam koşullarından kaçan yüz binlerce kişi, diğer Orta Amerika ülkelerinden vatandaşların da katıldığı bir göçmen konvoyu oluşturarak ABD sınırına hareket etmişti.

Nayip Bukele kimdir?

Başkent San Salvador'un eski Belediye Başkanı Nayip Bukele'nin kökleri, Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor. Bukele, 20'nci yüzyılın başında Filistin topraklarından Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.

Babası tanınmış bir Müslüman iş adamı ve yerel imam olan Bukele, 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Genç yaşta iş hayatına atılan Bukele, otomotiv sektöründe faaliyet gösterdi, dünyaca ünlü markaların yerel dağıtımcılığını yaptı. 2012'de San Salvador'un güneyindeki Nuevo Cuscatlan beldesinin belediye başkanı seçilen Bukele, 2015'te başkent San Salvador'un belediye başkanı oldu.

Her iki seçimde de iktidardaki sol eğilimli Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesi adına yarışan Bukele, 2019 seçimleri öncesinde partisinden ayrılmıştı. Bukele, seçim kampanyasında yolsuzluğu önleme, çete şiddetine son verme ve daha fazla istihdam vaatleriyle ön plana çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:28
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