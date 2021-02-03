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Gündem Osmanlı torunu noktayı koydu: Dedem Fatih Sultan Mehmed Han, bu toprakları sapıklar için fethetmedi
Gündem

Osmanlı torunu noktayı koydu: Dedem Fatih Sultan Mehmed Han, bu toprakları sapıklar için fethetmedi

Cennet Mekan Abdulhamid Han Hazretleri'nin torunu Kayıhan Osmanoğlu, yeniakit.com.tr aracılığı ile önemli mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 19:11:00 - 2021-02-03 19:15:27
Osmanlı torunu noktayı koydu: Dedem Fatih Sultan Mehmed Han, bu toprakları sapıklar için fethetmedi

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden provokatörlerin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, LGBTİ'li sapkınların Kabe-i Muazzama'ya yönelik hadsiz hakaretini yeniakit.com.tr'ye değerlendiren Cennetmekan Abdulhamid Han Hazretleri'nin torunu Kayıhan Osmanoğlu, "İslam dininin kutsallarına karşı işlenen nefret suçu karşısında bin yıldır susmayan aziz Türk Milleti, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan menfur saldırılar karşısında da sessiz kalmayacaktır. Bin 400 yıllık İslam medeniyeti, hakim olduğu hiçbir coğrafyada inançlara saygısızlık yapmamış ve insanların dinlerini özgürce yaşamaları konusunda azami hassasiyet göstermiştir. Ancak bu hoşgörü, kutsallarımıza el uzatılmasına müsaade edileceği şeklinde algılanmamalıdır." dedi.

Gezi kalkışmasını hatırlattı

Gezi kalkışmasında da birkaç ağacın bahane edildiğini hatırlatan Osmanoğlu, "Millet iradesinin tezahürü ile görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve hükümetin şahsında İçişleri Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi'nde haftalardır devam eden gösterilerin, asıl amacın üniversitede 'daha fazla demokrasi' arayışı olmadığını idrak etmek ve gerekli tedbirleri almak durumundadır. Nasıl ki Gezi kalkışmasında 'Mevzu 3-5 tane ağaç değil. Hala anlamadınız m?' yaklaşımının geç idrak edilmesinin sonuçlarını millet olarak en ağır şekilde yaşamışsak, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan menfur hadiselerin de 'daha fazla demokrasi' adına yaşanmadığının bir an önce idrak edilmesi zorunludur." ifadelerini kullandı.

'Kalkışma provaları derhal dağıtılmalıdır'

"Bu gösterilerde hainlerin kastı Din-i Mübin-i İslam'a ve kutsallarımızadır." diyen Osmanoğlu, "Eylemin sorumlusu olarak dört LGBTİ üyesinin gözaltına alınması, aziz milletimizin hassasiyetlerine yapılan saldırıyı telafi etmeye yetmeyecektir. Derhal sorumlular ve azmettirenler ile ilgili en sert tedbirler alınmalı, Boğaziçi Üniversitesi'nde başlatılan ancak tüm ülkeye yayılması hedeflenen kalkışma provaları dağıtılmalıdır." şeklinde konuştu.

Kayıhan Osmanoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Devlet-i Aliyye Ocakları olarak kutsallarımıza karşı işlenen nefret suçu karşısında, meydanlarda tavrımızı koyma ve yaşanan kalkışma provasını dağıtma konusundaki hakkımızı ve sorumluluğumuzu saklı tutarak; İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçlerini toplumun huzurunu sağlama konusunda acil müdahale etmeye çağırıyoruz."

'Bu topraklar sapkınlar için fethedilmedi'

"Bizler kandan sizler candan Osmanlı torunu olarak diyorum ki, 'Cennetmekan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, bu toprakları LGBTİ'li sapkınlar için fethetmedi' Biz sonuna kadar devletimizin yanındayız."

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