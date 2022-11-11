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Ekonomi Osmanlı torunu devlet başkanı şaşkın: El Salvador'da, Bitcoin çöküşü!
Ekonomi

Osmanlı torunu devlet başkanı şaşkın: El Salvador'da, Bitcoin çöküşü!

Son yaşanan gelişmelerden sonra El Salvador'un Bitcoin varlıkları, değerlerinin %60'ını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 09:25:00 -
Osmanlı torunu devlet başkanı şaşkın: El Salvador'da, Bitcoin çöküşü!

Son yaşanan gelişmelerden sonra El Salvador'un Bitcoin varlıkları, değerlerinin %60'ını kaybetti.
El Salvador'un Bitcoin varlıkları, Binance Holding Ltd.'nin FTX.com satın alma teklifini geri çekmesinin ardından bu hafta yaşanan sert düşüş ile değerlerinin %60'ını kaybetti.

Bloomberg'in Başkan Nayib Bukele'nin Tweetlerini kullanarak yaptığı hesaplamalara göre, ülkenin 2.381 Bitcoin'i, hükümetin onları satın almak için ödediği yaklaşık 105 milyon doların altında, cari fiyatlarla 41.5 milyon dolar değerinde.

Hükümet, Bitcoin varlıklarıyla ilgili verileri yayınlamıyor. Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, hükümetin Bitcoin'inin hiçbirini satmadığını ve bu nedenle herhangi bir kayıp yaşamadığını söyledi.

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