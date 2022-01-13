  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı
Dünya

Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı

Müzayede evi Sotheby’s, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un bulunduğu 17. yüzyıl porteleri açık artırmaya çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 21:40:00 - 2022-01-13 22:02:58
Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı

Müzayede evi Sotheby’s, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un bulunduğu 17. yüzyıl porteleri açık arttırmaya çıkartıldı. Müzayede evi, 20 Ocak’ta satılacak portrelerin Giovio Serisi’ndeki tablolara dayanarak yapıldığını belirtti. 

Osmanlı İmparatorluğu padişahları

Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak’ta satılacak değerli tabloların, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarların, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetlerin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi’ndeki tablolara dayanarak yapıldığı ifade edildi. 

G

Osmanlı Padişahları’ndan Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed (Çelebi Mehmed) ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un tabloların tarihi hakkında müzayede evi, “Bu portreler muhtemelen Lothian'ın 3. Kontu William Kerr (1605-75) tarafından alınmış ve bir zamanlar 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Newbattle Manastırı'ndaki Büyük Salon'da asılmıştı” açıklamasını yaptı.

F

Kanuni Sultan Süleyman’ın bakır çerçeveli portresi haricinde 16. ve 17. yüzyıllarda yapılan birden fazla portresi mevcut. Bunlardan biri Floransa'daki Uffizi Galerisi’nde sergilenen ve 1552-1568 yılları arasında Cosimo de' Medici (Medici Hanedanı) için kopyalanan versiyonudur. Diğer ise 1578-1599 yılları arasında Avusturya'nın Habsburg (Habsburg Hanedanı) Arşidükü Ferdinand II için kopyalan versiyon ve Viyana’da Amras Galerisi’nde sergileniyor. Her iki versiyon da doğrudan Paolo Giovio'ya Giovio Serisi’ndeki Kanuni Sultan Süleyman portresine dayanılarak yapıldı. Kaynak: ntv

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay