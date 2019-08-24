Osmanlı mutfağından günümüze: Tandır Çorbası Akşam yemeğinde içinizi ısıtacak bir çorba arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan Tandır çorbası damaklarınızı şenlendirecek!

Bu akşam sevdiklerinizi tadıyla bir hayli şaşırtacak çorba hazırlamaya ne dersiniz? İşte, dillere destan Tandır çorbasının tarifi! Tandır çorbası tarifi Malzemeler: 2 yemek kaşığı kavurma

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı et suyu

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

Yarım su bardağı haşlanmış kuru fasulye

Yarım su bardağı haşlanmış bulgur

Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 çay kaşığı toz kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz karabiber Üzeri için: 3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane Tereyağını tencereye alın. Soğanı yemeklik doğrayıp erittiğiniz tereyağının üzerine ilave edin pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine kavurma ve kimyonu ekleyin. Et suyunu ilave edip karıştırın. Bakliyatları, tuz ve toz karabiberi ekleyin kısık ateşte haşlayın. Sarımsakları ince ince kıyıp tereyağında kavurun. Pul biber ve kuru naneyi ekleyin karıştırıp altını kapatın. Çorbayı servis ederken üzerinde sosunu gezdirin. Afiyet olsun. Kaynak: meraklimelehat.com

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