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Osmanlı mutfağından günümüze: Tandır Çorbası

Akşam yemeğinde içinizi ısıtacak bir çorba arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan Tandır çorbası damaklarınızı şenlendirecek!

24 Ağustos 2019 Cumartesi 07:31
Osmanlı mutfağından günümüze: Tandır Çorbası

Bu akşam sevdiklerinizi tadıyla bir hayli şaşırtacak çorba hazırlamaya ne dersiniz? İşte, dillere destan Tandır çorbasının tarifi!

Tandır çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı kavurma
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 5 su bardağı et suyu
  • Yarım su bardağı haşlanmış nohut
  • Yarım su bardağı haşlanmış kuru fasulye
  • Yarım su bardağı haşlanmış bulgur
  • Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • 1 çay kaşığı toz kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz karabiber

Üzeri için:

  • 3 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

Tereyağını tencereye alın. Soğanı yemeklik doğrayıp erittiğiniz tereyağının üzerine ilave edin pembeleşinceye kadar kavurun.

Üzerine kavurma ve kimyonu ekleyin. Et suyunu ilave edip karıştırın.

Bakliyatları, tuz ve toz karabiberi ekleyin kısık ateşte haşlayın.

Sarımsakları ince ince kıyıp tereyağında kavurun.

Pul biber ve kuru naneyi ekleyin karıştırıp altını kapatın. Çorbayı servis ederken üzerinde sosunu gezdirin.

Afiyet olsun.

Kaynak: meraklimelehat.com

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 07:31
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