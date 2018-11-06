Osmanlı mirası yabancı ellerde

Türkiye'den yurt dışına kaçırılan Osmanlı mirası, İngiltere’de faaliyet gösteren “www.roseberys.co.uk” ismli internet sitesi tarafından açık artırmayla satışa çıkarılıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan eserlere, oluşturulan komisyon fiyat biçiyor. Bu eserler arasında, Osmanlı döneminde 33 yıl tahta kalan 2.Abdülhamid’in fermanı da satılıyor. Yurt dışına kaçırılarak satışa sunulan eser hakkında internet sitesinde bilgiler yer alıyor. O bilgiler arasında eserin 2. Abdülhamid’e ait bir ferman olduğu, tuğra ve tuğra altında bulunan bandın altın kaplama olduğu belirtiliyor. Hat sanatı ile süslenen ve ahşap çerçeve içerisinde yer alan Osmanlı fermanının fiyatı ise 3 bin Euro olarak belirlenmiş.

351 yıllık el yazması şiir eserler arasında

30 yıldır tarihi eserleri satışa çıkartan "roseberys" isimli internet sitesinde, Osmanlı dönemine ait yaklaşık 224 parça tarihi eser bulunuyor. Satışa sunulan tarihi eserler arasında dönemin hattatları tarafından yazılan el yazması eserler de bulunuyor. 1667'de Derviş Ali'nin yazdığı bir şiir 6 bin Euro'dan, 1840 tarihinden kalma el yazması altın motifler ve hat sanatıyla süslenen Kur’an-ı Kerim 4 bin 500 Euro’dan, 19’uncu yüzyıla ait Osmanlı dönemine ait vakıfların dokümanları da 3 bin Euro karşılığında satın alınabiliyor. Eserler arasında İznik çinileri yer alıyor. Seri halinde ya da tek tek satılan çinilerin en pahalısı 8 bin Euro fiyat teklifiyle açık arttırmaya sunulmuş durumda. Tek fayans olarak da satılan İznik çinilerinin fiyatı ise 600 ile 3 bin Euro arasında değişiyor

Kargoyla dünyanın her yerine gönderiyorlar

Tarihi eser satışında devreye İngiliz kargo şirketleri giriyor. O şirketlerden biri ise İngiliz “pack&send” kargo şirketi. Ödemeyi nakit, kredi kartı veya havale yoluyla yapan alıcının tarihi eseri, bu şirketle dünyanın dört bir yanına transfer ediliyor. Kargo şirketinin açıklama kısmında ise genişletilmiş mahremiyet politikalarının olduğunu ve kutu içerisinde ne taşındığına bakılmadığı, kişilere de ne gönderdikleri sorulmadığı belirtiliyor.

milat